Резервуар с топливом загорелся в Адлерском районе Сочи

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 10 0

Причины пожара пока неизвестны, на месте работают оперативные службы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; 5-tv.ru

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Резервуар с дизельным топливом загорелся в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео пожара. На кадрах видны клубы черного дыма над городом и мощное пламя на территории нефтебазы.

Уточняется, что возгорание произошло рано утром 20 сентября, пожар охватил площадь в 96 квадратных метров, пострадавших, по предварительным данным, нет. Для ликвидации ЧП оперативно прибыли более 60 пожарных и 15 единиц техники. Также на месте работает газовая служба и дежурит скорая помощь.

РИА Новости со ссылкой на оператора службы 112 сообщило о поступлении большого количества звонков из разных районов города с информацией о пожаре в районе аэропорта. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возгорании нефтебазы в Железнодорожном районе города Орел в результате падения беспилотного летательного аппарата.

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