Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро «Потапово»

Мэр Москвы Сергей Собянин провел проверку готовности строящейся станции метро «Потапово» Сокольнической линии. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

Собянин отметил, что станция столичного метро находится на финальной стадии строительства: «Потапово» готова больше, чем на 70%.

В настоящее время на станции метро Москвы ведутся работы по монтажу систем электроснабжения, отопления, вентиляции и пожарной безопасности, отметил мэр столицы Собянин.

Как ранее сообщали власти Москвы, ввод в эксплуатацию станции «Потапово» улучшит транспортное обслуживание жителей Щербинки, а также поселений Сосенского и Воскресенского.

«С открытием станции поездки жителей поселений Сосенское и Воскресенское, Щербинки станут еще быстрее и комфортнее», — написал Собянин в блоге.

Станция «Потапово» расположена на территории поселения Сосенского. Она станет конечной на Сокольнической линии метро в ближайшей перспективе. Открыть ее планируют в 2024 году.

Станция соединит московское метро с остановкам общественного городского транспорта через надземные пешеходные переходы вестибюля.

Название для новой станции метро Москвы выбрали на портале «Активный гражданин», проголосовало более 193 тысяч горожан, 43% из них выбрали именно «Потапово».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что речные вокзалы Москвы приняли более тысячи судов за лето.