Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро «Потапово»

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 0

Новая станция метро Москвы практически готова к открытию, проводятся финальные работы.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро «Потапово»

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин провел проверку готовности строящейся станции метро «Потапово» Сокольнической линии. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

Собянин отметил, что станция столичного метро находится на финальной стадии строительства: «Потапово» готова больше, чем на 70%.

В настоящее время на станции метро Москвы ведутся работы по монтажу систем электроснабжения, отопления, вентиляции и пожарной безопасности, отметил мэр столицы Собянин.

Как ранее сообщали власти Москвы, ввод в эксплуатацию станции «Потапово» улучшит транспортное обслуживание жителей Щербинки, а также поселений Сосенского и Воскресенского.

«С открытием станции поездки жителей поселений Сосенское и Воскресенское, Щербинки станут еще быстрее и комфортнее», — написал Собянин в блоге.

Станция «Потапово» расположена на территории поселения Сосенского. Она станет конечной на Сокольнической линии метро в ближайшей перспективе. Открыть ее планируют в 2024 году.

Станция соединит московское метро с остановкам общественного городского транспорта через надземные пешеходные переходы вестибюля.

Название для новой станции метро Москвы выбрали на портале «Активный гражданин», проголосовало более 193 тысяч горожан, 43% из них выбрали именно «Потапово».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что речные вокзалы Москвы приняли более тысячи судов за лето.

+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.22
-0.43 102.92
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:32
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Балашихе
9:24
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро «Потапово»
9:07
Дуда «исключил из повестки дня» Зеленского
8:53
В Балашихе в многоквартирном доме произошел взрыв газа
8:43
Сбербанк отменил скидки на ставки по льготной ипотеке
8:35
Протекают бессимптомно: какие болезни сердца чаще всего возникают у подростков

Сейчас читают

Лолита уехала от родных: в чем причина?
Украина выполнила план по запасам газа: иностранный газ записали в свой
ЮНЕСКО включила обсерватории казанского университета в список всемирного наследия
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России