«Не уничтожает микробы»: помогают ли антисептики не допустить заражение коронавирусом
Терапевт Кондрахин: антисептик может стать достойной альтернативой мытью рук
Фото: www.globallookpress.com / Cadu Rolim
Что нужно учесть, чтобы не навредить себе и своему организму?
Разнообразие дезинфицирующих средств, которые используют люди для очищения рук, например, перед едой в кафе или на улице, поражает воображение. Это и различные гели, спреи, жидкости, и влажные салфетки, в том числе и с антибактериальным эффектом. Далеко не все из них реально полезны, а некоторые еще и неэффективны.
Как правильно использовать аптечную эмульсию, эксклюзивно для 5-tv.ru объяснил врач-терапевт Андрей Кондрахин. По словам специалиста, крайне чревато пренебрегать частотой применения средства. Слишком частое использование спровоцирует сухость рук и приведет к истощению подкожной жировой клетчатки.
Доктор отмечает: в комплекте с антисептиком важно покупать крем, либо использовать как альтернативу средства с более щадящим составом.
Если вдруг вы забыли мыло дома, антисептик — отличный вариант борьбы с бактериями, резюмировал он.
«Антисептик прекрасно заменяет собой механическое мытье рук мылом. Мы прекрасно понимаем, что мыло не уничтожает микробы, только позволяет смыть их с кожи. Если нет возможности помыть руки, то антисептик является тем выбором, который позволяет здесь и сейчас избежать проблем с накоплением болезнетворных бактерий и простейших. Фактически руки на короткое время становятся стерильными», — объяснил он.
Эксперты также подчеркивают: некоторые компоненты антисептика могут быть особенно аллергенными. Выбирать нужно составы с проверенными ингредиентами. Нередко на упаковках пишут, что есть в средстве вещества, увлажняющие кожу, например, витамин Е. Однако сочетание этого витамина и спирта вместе вряд ли окажется хорошим.
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