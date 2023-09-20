В результате взрыва газа в подмосковной Балашихе погибли два человека

По предварительной информации, в результате взрыва газа в Балашихе Московской области погибли два человека. Об этом сообщает Mash.

Среди погибших, по словам источника, женщина, которую придавило обломками после взрыва. Под завалами все еще могут находиться люди. На месте происшествия продолжают работать спасатели МЧС.

«Врачи готовят носилки для пострадавших, сонные люди одеваются прямо на улице — временно их разместят в местном ДК. Территория вокруг девятиэтажки огорожена лентой», — рассказал источник.

Утром 20 сентября взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажного дома в Балашихе. По предварительным данным, причиной стала утечка газа.

Сотрудники МЧС приступили к разбору завалов, жильцы первого и второго этажей смогли эвакуироваться самостоятельно через окна. Спасатели используют автовышку и достают остальных жильцов дома через окна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Балашихе.