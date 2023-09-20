МО РФ: миротворцы продолжают выполнять свои функции в Нагорном Карабахе
Представители российского миротворческого контингента находятся на постоянном контакте с представителями властей Армении и Азербайджана.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе даже в обострившихся условиях продолжает выполнять свои функции, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что мирному населению оказывается вся возможная помощь.
«В базовом лагере миротворцев, где расположен и медицинский отряд, находится 2261 гражданское лицо, из них 1049 детей», — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что командование миротворческого контингента находится в тесном контакте с представителями властей Армении и Азербайджана. Основными обсуждаемыми вопросами является недопущения кровопролития, соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирных жителей, а также безопасность российских миротворцев.
Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции они назвали «восстановление конституционного строя».
Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.
Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.
Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.
В мае этого года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.
МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
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