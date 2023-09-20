СК расследует уголовное дело, возбужденное после взрыва в Балашихе
На месте ЧП продолжают работать следователи и криминалисты.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Emergencies Ministry; Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru
В Главном следственном управление СК по Московской области расследуется уголовное дело, возбужденное после взрыва в жилом доме в Балашихе. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, в результате случившегося погибли три местных жителя и два спасателя. Под завалами еще могут оставаться люди.
В СК отметили, что на месте помимо сотрудников МЧС продолжают работать следователи и криминалисты. Они проводят допросы, обыски и изымают необходимую документацию у управляющей и газовой компаний.
Известно, что уголовное дело было возбуждено по статье, предусматривающей наказание за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ситуация находится также на контроле у прокуратуры.
По предварительным данным, в районе 8:30 утра в жилом доме прогремел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего разрушены оказались три этажа. Из аварийного здания эвакуировали 170 человек.
Прибывший на место ЧП губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что под завалами оставались женщина и ребенок. После произошло повторное обрушение бетонных конструкций, в результате чего пострадали и погибли спасатели.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны сообщили о крушении истребителя Су-34 в Воронежской области.
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