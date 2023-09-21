И стар, и млад: какие осложнения на сердце могут быть после коронавируса

Кардиолог Фролова: люди после 50 тяжелее болеют коронавирусной инфекцией
Фото, видео: www.globallookpress.com / bildagentur münchen; Личный архив Ольги Фроловой; 5-tv.ru
И какие люди находятся в группе риска?
России грозит новый особо заразный штамм коронавирусной инфекции «пирола». Какие осложнения на сердце могут возникнуть у людей, переболевших COVID-19, 5-tv.ru рассказала врач-кардиолог Ольга Фролова.
По словам специалиста, на сердце влияет любой вирус, который может привести к развитию миокардита, в том числе, штаммы COVID-19. Причем, осложнения могут возникнуть как у людей пожилого возраста, так и у молодых.
«Это воспаление миокарды — мышечной ткани сердца, за счет чего оно и сокращается и кровь перегоняется по всему организму. Достаточно грозное осложнение, но в большинстве случаев оно проходит легко для человека: слабость, одышка, сердцебиение, но на ногах», — объясняет кардиолог.
Однако, как уточняет врач, бывают и тяжелые случаи, требующие поддержки кардиокоманды, вплоть до трансплантации сердца. Осложнениям чаще всего подвержены люди с ослабленным иммунитетом, и те, кто уже имел проблемы с сердцем. Также, исходя из собственной практики, кардиолог отмечает, что в последние годы увеличилось количество людей, которые после болезни страдают артериальной гипертензией или нарушением липидного обмена. Это происходит из-за вялотекущего воспаления в сосудах. Кроме того, у людей, у которых гипертония уже была, происходит дестабилизация состояния, для них приходится усиливать поддерживающую терапию.
В группе риска, как отмечает Фролова, находятся беременные, у которых болезнь протекает тяжелее, а также люди старше 50 лет. Врач посоветовала делать прививки, чтобы избежать возможных осложнении.
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