«Не могла просто попросить»: Евангелиста вспомнила, как над ней издевался бывший муж

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 11 0

Евангелиста пожаловалась на жестокие издевательства бывшего мужа

«Не могла просто попросить»: Евангелиста вспомнила, как над ней издевался бывший муж

Фото: www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman

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Супермодель разоткровенничалась во время съемок документального фильма.

Линда Евангелиста рассказала, что подверглась насилию со стороны своего бывшего мужа Джеральда Мари. Подробностями звезда поделилась при создании документального фильма «Супермодели», сообщает Daily Mail.

Канадская супермодель призналась в том, что пережила настоящий ужас в семейной жизни. она назвала бывшего супруга абьюзером и отметила, что из-за давления ей было сложно от него уйти.

«Очень сложно разорвать абьюзивные отношения. Легче сказать, чем сделать. Не получилось бы просто попросить развод», — говорит Евангелиста.

При этом знаменитость добавила, что муж никогда не бил ее по лицу, которым «она зарабатывала».

На откровения супермодель решилась после того, как ее бывшего обвинили в сексуальном насилии сразу семь женщин. Мужчина все отвергал, но, по признанию Евангелисты, она бы не удивилась, окажись все это правдой.

Евангелиста и Мари прожили в браке пять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Линда Евангелиста раскрыла правду о своем здоровье.

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