В разрушенном после взрыва доме в Балашихе снова начался пожар
Под завалами продолжают оставаться женщина с ребенком.
Фото, видео: 5-tv.ru
В разрушенном в результате взрыва газа доме в подмосковной Балашихе снова начался пожар. Кадры с места происшествия предоставил источник 5-tv.ru.
На записи видно, как из-за обрушенных конструкций выглядываю языки пламени. Что именно привело к новом возгоранию — устанавливается. Пожарные занимаются ликвидацией огня, проливая очаг пожара.
Примечательно, что под завалами продолжают находятся люди. По информации источника, это женщина и ребенок. Уточняется также, что к началу пожара газ уже был перекрыт.
По предварительным данным, в районе 8:30 утра в жилом доме прогремел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего разрушены оказались три этажа. Из аварийного здания эвакуировали 170 человек.
После произошло повторное обрушение бетонных конструкций, в результате чего пострадали спасатели. По последним данным, пострадали девять человек, погибли еще пять — среди них три местных жителя и два сотрудника МЧС.
Ранее 5-tv.ru писал, что СК проводит обыски у управляющей компании после взрыва в Балашихе.
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