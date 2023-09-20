Сбежала от журналистов, но оставила послание: как Милославская отреагировала на свадьбу Петрова

Знаменитый актер женился буквально через несколько свиданий. Отношения со Стасей же длились несколько лет, но предложения руки и сердца так и не поступило.

Вокруг свадьбы Александра Петрова не утихают страсти. Бывшая девушка актера Стася Милославская отказалась общаться с журналистами, которые увидели ее на премьере сериала «Лада Голд». Актрису можно понять, так как пережить то, что с ней сделал Петров, очень тяжело.

Напомним, что актриса узнала о свадьбе своего молодого человека за несколько минут до церемонии — Александр не счел нужным рассказывать своей уже бывшей девушке о том, что у него есть другая.

Instagram* / milostasii

В комментариях к своему посту в социальной сети Стася горько иронизирует по поводу произошедшего. Представляя свою новую избранницу, Петров упомянул, что он встретил ее на улице, и что его новая жена из полной семьи. Именно это и высмеивает Милославская.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на свадьбу Петрова отреагировала Айза.

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