Звездный фотограф Эрвин Олаф умер после пересадки легких

На 65-м году жизни умер знаменитый нидерландский фотограф Эрвин Олаф. Ему провели серьезную операцию, восстановиться после которой было слишком тяжело. Печальную новость сообщает портал NL Times.

Согласно официальной информации, Олафу провели хирургическое вмешательство порядка нескольких недель назад. Долгие годы он мучился от эмфиземы легких — впервые диагностировали ее аж в 1996 году. Это — хроническое заболевание, при котором в органе неконтролируемо расширяются воздушные пространства. Все это приводит к ужасающим изменениям альвеол. С течением времени легкие раздуваются так сильно, что человек начинает задыхаться даже от незначительных действий.

Эрвин Олаф работал над рекламными кампаниями крупных международных брендов. В их числе — Heineken, Lavazza, Diesel, Levi's, Microsoft и Nokia. Он также выпускал фотографические серии, среди известных — «Королевская кровь», «Горе» и «Дождь». Олаф также разработал дизайн голландских монет евро 2014 года, на которых был изображен портрет короля Нидерландов Виллема-Александра.

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