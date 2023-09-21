Минобороны заявило о сбитых беспилотниках ВСУ в четырех российских регионах

Небо над Черным морем и Крымом атаковали сразу 19 дронов самолетного типа.
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить сразу несколько террористических атак беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.
В публикации отмечается, что беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны уничтожено в воздухе. 19 дронов были обнаружены и ликвидированы над акваторией Черного моря и Крымским полуостровом, по одному — над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США забили тревогу из-за удара нового российского дрона по самолету ВСУ.
- 21 сент
- Сержант-трансгендер Эштон-Чирилло отстранена от должности спикера ВСУ: теперь в акушеры?
- 20 сент
- У самолетов ВСУ отключается электроника из-за работы российской РЭБ
- 20 сент
- Российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении
- 20 сент
- Нерукопожатный Зеленский: первый день Генасамблеи ООН обернулся для Украины провалом
- 20 сент
- Посла Украины вызвали в МИД Польши на фоне заявлений Зеленского
- 20 сент
- Зеленский призвал Трампа поделиться планом достижения мира на Украине за 24 часа
- 20 сент
- Сенатор Пушков: Дуда поставил интересы Польши выше потребностей Украины
- 20 сент
- «Тащат нас в новый кошмар»: США создают проблемы для Запада из-за Украины
- 19 сент
- «Россия стоит на пути к миру»: Байден сделал неожиданное заявление о спецоперации
- 19 сент
- Крушение надежд: как проявили себя подготовленные НАТО боевики ВСУ
Читайте также
60%
0.40 103.37
0.45
Нашли ошибку?