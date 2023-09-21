Минобороны заявило о сбитых беспилотниках ВСУ в четырех российских регионах

В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить сразу несколько террористических атак беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

В публикации отмечается, что беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны уничтожено в воздухе. 19 дронов были обнаружены и ликвидированы над акваторией Черного моря и Крымским полуостровом, по одному — над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США забили тревогу из-за удара нового российского дрона по самолету ВСУ.