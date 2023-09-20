В США забили тревогу из-за удара нового российского дрона по самолету ВСУ

Forbes: Удар по МиГ-29 ВСУ мог стать боевым дебютом новой модели «Ланцета»
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Украинские боевики в панике от российского оружия.
Украинские боевики пришли в состояние паники из-за российского дрона. Об этом сообщает журналист издания Forbes Дэвид Экс.
Наш беспилотник, начиненный взрывчаткой, успешно поразил самолет МиГ-29 на авиабазе у Кривого Рога. По словам журналиста, для украинских ВВС это очень плохой знак. Удар мог бы даже стать настоящим дебютом для нашего отечественного «Ланцета».
По мнению автора статьи, украинские истребители сталкиваются с серьезной проблемой — теперь им придется придумывать новые способы защиты своей авиации.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что еще одна группа ВСУ добровольно сдалась в плен нашим бойцам.
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