В США забили тревогу из-за удара нового российского дрона по самолету ВСУ

Украинские боевики в панике от российского оружия.

Украинские боевики пришли в состояние паники из-за российского дрона. Об этом сообщает журналист издания Forbes Дэвид Экс.

Наш беспилотник, начиненный взрывчаткой, успешно поразил самолет МиГ-29 на авиабазе у Кривого Рога. По словам журналиста, для украинских ВВС это очень плохой знак. Удар мог бы даже стать настоящим дебютом для нашего отечественного «Ланцета».

По мнению автора статьи, украинские истребители сталкиваются с серьезной проблемой — теперь им придется придумывать новые способы защиты своей авиации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что еще одна группа ВСУ добровольно сдалась в плен нашим бойцам.