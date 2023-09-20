В США забили тревогу из-за удара нового российского дрона по самолету ВСУ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 94 0

Forbes: Удар по МиГ-29 ВСУ мог стать боевым дебютом новой модели «Ланцета»

В США забили тревогу из-за удара нового российского дрона по самолету ВСУ

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики в панике от российского оружия.

Украинские боевики пришли в состояние паники из-за российского дрона. Об этом сообщает журналист издания Forbes Дэвид Экс.

Наш беспилотник, начиненный взрывчаткой, успешно поразил самолет МиГ-29 на авиабазе у Кривого Рога. По словам журналиста, для украинских ВВС это очень плохой знак. Удар мог бы даже стать настоящим дебютом для нашего отечественного «Ланцета».

По мнению автора статьи, украинские истребители сталкиваются с серьезной проблемой — теперь им придется придумывать новые способы защиты своей авиации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что еще одна группа ВСУ добровольно сдалась в плен нашим бойцам.

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