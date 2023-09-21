Во Львовской области после взрывов загорелись склады и промышленный объект

Во Львовской области Украины после серии взрывов начался крупный пожар на одном из промышленных объектов. Об этом в своем личном блоге заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Так, в городе Дрогобыч украинские власти зафиксировали два «прилета» по промышленному объекту. В результате взрыва загорелся цех и трехэтажный склад, который в итоге полностью разрушился.

Также склад разрушен в Харькове в результате серии взрывов и следующего за ними пожара. Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, а взрывы фиксируют в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях. Минобороны России эту информацию не подтверждало.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Крымский мост дважды атаковали со стороны Украины: 8 октября 2022 года и 17 июля 2023-го. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте.

В ответ Вооруженные силы РФ начали наносить групповые удары возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителей украинских городов предупредили о «конце света».