Во Львовской области после взрывов загорелись склады и промышленный объект

|
Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 28 0

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Во Львовской области после взрывов загорелись склады и промышленный объект

Фото: www.globallookpress.com / Jair Cabrera Torres

Читайте нас в: Дзен Новости

Во Львовской области Украины после серии взрывов начался крупный пожар на одном из промышленных объектов. Об этом в своем личном блоге заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Так, в городе Дрогобыч украинские власти зафиксировали два «прилета» по промышленному объекту. В результате взрыва загорелся цех и трехэтажный склад, который в итоге полностью разрушился.

Также склад разрушен в Харькове в результате серии взрывов и следующего за ними пожара. Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, а взрывы фиксируют в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях. Минобороны России эту информацию не подтверждало.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Крымский мост дважды атаковали со стороны Украины: 8 октября 2022 года и 17 июля 2023-го. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте.

В ответ Вооруженные силы РФ начали наносить групповые удары возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителей украинских городов предупредили о «конце света».

+18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
96.62
0.40 103.37
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
В Москве дорожные камеры начнут фиксировать непристегнутых пассажиров
11:24
«Дело в ней»: почему SHAMAN скрывал свою жену от поклонников
11:14
«Открыли ворота в ад»: Гутерриш обвинил человечество в безразличии к проблемам Земли
11:00
Нужна защита: как правильно носить медицинскую маску, чтобы спастись от вируса
10:48
Педиатр рассказал, несут ли опасность для детей опавшие листья
10:33
Рэпер Снуп Догг перенес свой концерт в Ереване

Сейчас читают

"Противно смотреть!": родившую дочь Орлову обвинили в отсутствии материнской любви
На прощание с поэтом Добронравовым приехали Геннадий Зюганов, Зара и Лев Лещенко
Обычные танкеры проскочили Северный морской путь: более 2 млн баррелей везут в Китай
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России