«Готовьтесь»: жителей украинских городов предупредили о «конце света»

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 127 0

Соскин заявил, что крупные города Украины могут остаться без света и воды

«Готовьтесь»: жителей украинских городов предупредили о «конце света»

Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Неутешительные прогнозы связаны с разрушением Каховской ГЭС и не только.

Жители крупных украинских городов рискуют остаться без тепла и света, если конфликт на территории страны не прекратится. Об этом предупредил бывший советник экс-главы Украины Олег Соскин в своем личном блоге на YouTube.

«Все города, где построены многоэтажки, ожидает катастрофа. Поэтому готовьтесь», — прокомментировал он.

Речь идет о таких городах как Днепропетровск, Николаев, Харьков, Киев, Львов и других. Соскин напомнил о прямой зависимость электроэнергии, водоснабжения и отопления. Украинцы рискую остаться без всего — без света, воды, тепла и канализации.

Соскин отметил, что таковы последствия разрушения Каховской ГЭС, а также утраты Киевом контроля над Запорожской АЭС. Уже грядущей зимой, считает он, население может ощутить на себе всю неблагоприятность положения.

Ранее 5-tv.ru писал, что МАГАТЭ заявило о ядерной угрозе на Запорожской АЭС.

Тема:
Украинский кризис
17 сент
Президент Финляндии Ниинисте заявил о необходимости сохранения отношений с РФ
17 сент
Подставил Зеленского: чем грозит Украине международный скандал с Подоляком
17 сент
«Следующий враг»: в США заявили, что плохая погода сорвет контрнаступление ВСУ
16 сент
В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов
16 сент
Трамп позитивно оценил комментарий Путина об урегулировании кризиса на Украине
16 сент
Тяжело в учении: как готовят бойцов армии России на полигонах у передовой
15 сент
Несколько многоэтажек повреждены в Новой Каховке после обстрела ВСУ
15 сент
Военный аналитик раскрыл истинные мотивы Европы в украинском конфликте
15 сент
СК проверит видео с российскими пленными на минном поле на Украине
15 сент
Не только над Крымом: где еще Илон Маск отключал систему Starlink
+16° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:29
Президент Финляндии Ниинисте заявил о необходимости сохранения отношений с РФ
18:14
Дистанция 42 километра и 40 тысяч участников: как прошел Московский марафон
18:03
Вершина айсберга: в деле актрисы Рамили Искандер появились новые подробности
17:52
«Готовьтесь»: жителей украинских городов предупредили о «конце света»
17:25
Новый импульс. Почему визит Ким Чен Ына в Россию напугал Запад
17:03
Последняя роль стала судьбоносной: как Гришечкин предсказал свою смерть

Сейчас читают

Актер Станислав Любшин остается в больнице: какие прогнозы дают врачи?
Казнь откладывается? Что на самом деле ждет Владимира Зеленского
«Любовь поколений»: как Добронравов перевернул сознание председателя Госдумы
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России