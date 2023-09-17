«Готовьтесь»: жителей украинских городов предупредили о «конце света»
Соскин заявил, что крупные города Украины могут остаться без света и воды
Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov
Неутешительные прогнозы связаны с разрушением Каховской ГЭС и не только.
Жители крупных украинских городов рискуют остаться без тепла и света, если конфликт на территории страны не прекратится. Об этом предупредил бывший советник экс-главы Украины Олег Соскин в своем личном блоге на YouTube.
«Все города, где построены многоэтажки, ожидает катастрофа. Поэтому готовьтесь», — прокомментировал он.
Речь идет о таких городах как Днепропетровск, Николаев, Харьков, Киев, Львов и других. Соскин напомнил о прямой зависимость электроэнергии, водоснабжения и отопления. Украинцы рискую остаться без всего — без света, воды, тепла и канализации.
Соскин отметил, что таковы последствия разрушения Каховской ГЭС, а также утраты Киевом контроля над Запорожской АЭС. Уже грядущей зимой, считает он, население может ощутить на себе всю неблагоприятность положения.
Ранее 5-tv.ru писал, что МАГАТЭ заявило о ядерной угрозе на Запорожской АЭС.
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