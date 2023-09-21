«Много работы»: в Госдуме обеспокоены ситуацией с театрами и памятниками в новых регионах РФ

|
Рита Миронова
Рита Миронова 15 0

Певцов: комитет по культуре Госдумы обеспокоен ситуацией в новых регионах

«Много работы»: в Госдуме обеспокоены ситуацией с театрами и памятниками в новых регионах РФ

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Комитет Думы по культуре держит на контроле вопрос восстановления памятников архитектуры.

Комитет Государственной думы по культуре держит на контроле вопрос восстановления памятников архитектуры в новых регионах. Как сообщает Запорожское агентство новостей, вопрос вызывает беспокойство.

«Много именно восстановительной работы, связанной с культурой, искусством предстоит в новых регионах, и отчасти она началась там, где уже можно это делать. Комитет по культуре этим обеспокоен», — рассказал первый зампредседателя комитета, народный артист РФ Дмитрий Певцов.

Специалистам предстоит восстановить памятники архитектуры и возобновить работу культурных учреждений, таких как театры и музеи. Жители новых регионов смогут также ходить в кинотеатры, когда их построят.

Пока коллективы из новых регионов ездят с концертами по остальным территориям России. Как только появится возможность, они будут выступать в родных краях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин обсудил с Любимовой в новых регионах.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
96.62
0.40 103.37
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:47
И там и тут показывают: украинское ТВ приукрасило выступление Зеленского в ООН
14:40
Задержаны подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе
14:33
ВС РФ нанесли удар по объектам радиоразведки и подготовки диверсантов ВСУ
14:20
Эксперт по пожарной безопасности рассказал, как обнаружить утечку газа
14:05
Вернувшегося с СВО звезду «Дома-2» Барышева обокрали в ночном клубе Москвы
14:00
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе

Сейчас читают

"Противно смотреть!": родившую дочь Орлову обвинили в отсутствии материнской любви
На прощание с поэтом Добронравовым приехали Геннадий Зюганов, Зара и Лев Лещенко
Обычные танкеры проскочили Северный морской путь: более 2 млн баррелей везут в Китай
«Мне нужно было обнулиться полностью»: как Юта пережила смерть супруга

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России