«Много работы»: в Госдуме обеспокоены ситуацией с театрами и памятниками в новых регионах РФ

Комитет Думы по культуре держит на контроле вопрос восстановления памятников архитектуры.

Комитет Государственной думы по культуре держит на контроле вопрос восстановления памятников архитектуры в новых регионах. Как сообщает Запорожское агентство новостей, вопрос вызывает беспокойство.

«Много именно восстановительной работы, связанной с культурой, искусством предстоит в новых регионах, и отчасти она началась там, где уже можно это делать. Комитет по культуре этим обеспокоен», — рассказал первый зампредседателя комитета, народный артист РФ Дмитрий Певцов.

Специалистам предстоит восстановить памятники архитектуры и возобновить работу культурных учреждений, таких как театры и музеи. Жители новых регионов смогут также ходить в кинотеатры, когда их построят.

Пока коллективы из новых регионов ездят с концертами по остальным территориям России. Как только появится возможность, они будут выступать в родных краях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин обсудил с Любимовой в новых регионах.