Доктор Мясников рассказал, чем опасно онемение пальцев рук

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 19 0

Доктор Мясников: онемение рук может говорить о защемлении срединного нерва

Доктор Мясников рассказал, чем опасно онемение пальцев рук

Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Schmerl

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Если вовремя не обратиться к врачу — могут возникнуть серьезные проблемы.

Неприятное чувство, которое обычно возникает, если мы просто «отлежим» руку, на самом деле сигнализирует о серьезных проблемах со здоровьем. Доктор Александр Мясников объяснил, чем опасно онемение пальцев рук, его слова приводит портал utro.ru,

Странные ощущения в руках могут быть следствием защемления срединного нерва, говорит врач. Если не заниматься лечением этого недуга — он может стать причиной проблем с движениями. Чтобы не попасть на стол к хирургу, необходимо пользоваться специальной лангеткой, которая накладывается на ночь.

Доктор Мясников успокоил страдающих от этого недуга — если вовремя обратить внимание на проблему, решить ее будет нетрудно. Главное — вовремя обратиться к специалисту.

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