Доктор Мясников рассказал, чем опасно онемение пальцев рук

Если вовремя не обратиться к врачу — могут возникнуть серьезные проблемы.

Неприятное чувство, которое обычно возникает, если мы просто «отлежим» руку, на самом деле сигнализирует о серьезных проблемах со здоровьем. Доктор Александр Мясников объяснил, чем опасно онемение пальцев рук, его слова приводит портал utro.ru,

Странные ощущения в руках могут быть следствием защемления срединного нерва, говорит врач. Если не заниматься лечением этого недуга — он может стать причиной проблем с движениями. Чтобы не попасть на стол к хирургу, необходимо пользоваться специальной лангеткой, которая накладывается на ночь.

Доктор Мясников успокоил страдающих от этого недуга — если вовремя обратить внимание на проблему, решить ее будет нетрудно. Главное — вовремя обратиться к специалисту.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что может стать причиной болезни Паркинсона.