«Сложная ситуация»: из-за чего у Игоря Николаева начались проблемы с сердцем
Шуфутинский: Николаев попал в больницу с сердечными проблемами после COVID-19
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Исполнитель до сих пор находится в больнице.
Певец Игорь Николаев попал в больницу и пережил операцию на сердце. Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на его коллегу по цеху Михаила Шуфутинского, причиной резко ухудшившегося здоровья артиста могла стать короновирусная инфекция.
По словам исполнителя шансона, у Игоря Николаева начались проблемы с сердцем из-за последствий COVID-19 и последующих остаточных осложнений. К счастью, сейчас певцу уже лучше.
«Если бы была какая-то очень сложная ситуация, мы бы об этом знали. Мне кажется, что Игорь пойдет на поправку скоро», — рассказал телеканалу шансонье.
Народный артист РФ Игорь Николаев находится в одной из клиник Москвы. Ему сделали операцию по коронарному шунтированию. Известно, что жизни артиста ничего не угрожает.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Отар Кушанашвили призвал поклонников молиться за Игоря Николаева.
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