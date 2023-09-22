«Сложная ситуация»: из-за чего у Игоря Николаева начались проблемы с сердцем

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 111 0

Шуфутинский: Николаев попал в больницу с сердечными проблемами после COVID-19

«Сложная ситуация»: из-за чего у Игоря Николаева начались проблемы с сердцем

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Исполнитель до сих пор находится в больнице.

Певец Игорь Николаев попал в больницу и пережил операцию на сердце. Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на его коллегу по цеху Михаила Шуфутинского, причиной резко ухудшившегося здоровья артиста могла стать короновирусная инфекция.

По словам исполнителя шансона, у Игоря Николаева начались проблемы с сердцем из-за последствий COVID-19 и последующих остаточных осложнений. К счастью, сейчас певцу уже лучше.

«Если бы была какая-то очень сложная ситуация, мы бы об этом знали. Мне кажется, что Игорь пойдет на поправку скоро», — рассказал телеканалу шансонье.

Народный артист РФ Игорь Николаев находится в одной из клиник Москвы. Ему сделали операцию по коронарному шунтированию. Известно, что жизни артиста ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Отар Кушанашвили призвал поклонников молиться за Игоря Николаева.

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