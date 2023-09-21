«Времени недостаточно»: Зеленскому отказали в выступлении перед конгрессом США

Зеленскому отказали в выступлении перед конгрессом США из-за занятости
Фото: www.globallookpress.com / Serg Glovny
В палате представителей сослались на занятость.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали слово. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти указал ему на отсутствие времени для выступления перед конгрессом. Об этом сообщил телеканал NBC News.
«Маккарти сказал, что времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей», — передает ресурс.
Собеседник напомнил, что украинский лидер ранее имел возможность высказаться перед конгрессом. Например, он общался с палатой в декабре прошлого года, когда действующим спикером была Нэнси Пелоси.
На днях, в преддверии встречи с Зеленским, Маккартни сделал несколько любопытных заявлений. Он допустил, что финансовая поддержка Украине может прекратиться, а также сообщил, что потребует у президента отчет, который должен содержать информацию об уже полученной Киевом помощи и дальнейшем плане действий.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США исключили шансы на победу ВСУ.
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