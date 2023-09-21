Публицист Херш: у армии Украины больше нет шансов на победу
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Почему же боевые действия продолжаются?
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что у ВСУ не осталось шансов одержать победу над Россией. Об этом он написал в своей навой статье под названием «Плохой момент Зеленского».
По словам Херша, у «избитой армии» президента Украины Владимира Зеленского больше нет ни единого шанса, а боевые действия в зоне СВО продолжаются только потому, что сам Зеленский настаивает на этом.
Между тем, обратил внимание Херш, Вашингтон продолжает отвергать даже идею мирных переговоров Киева и Москвы. Эта тема Белому дому неинтересна, отметил он.
«Такого никто не делал»: как менялась тактика ВС РФ по ходу спецоперации
Автор со ссылкой на источник в украинской разведке заявляет, что «война на Украине уже закончилась», и российская сторона одержала в ней победу. Анонсированное контрнаступление ВСУ обернулось провалом, однако западные СМИ продолжают лгать о его продолжении, заключил Херш.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.
Ранее 5-tv.ru писал, к какой тактике ВСУ перешли в зоне СВО.
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