Задержаны подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе задержаны. Об этом РИА Новости сообщил источник.

«Первые подозреваемые в преступлении задержаны», — заявил он.

Помимо этого, после произошедшего от работы отстранили командира Вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в трагедии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее выразил соболезнования и принес извинения Владимиру Путину в связи с расстрелом российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Президент также предложил оказать материальную помощь семьям погибших.

Российские миротворцы погибли при обстреле их автомобиля в Нагорном Карабахе накануне, 20 сентября. Контингент РФ находился в пути с наблюдательного поста. Огонь из стрелкового оружия настиг их в районе населенного пункта Джанятаг.

«Миротворцы там не для того»: политолог раскрыл роль России в Нагорном Карабахе

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Именно при помощи миротворцев РФ удалось достичь договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Владимир Путин сообщал, что российские миротворцы работают со всеми сторонами конфликта и оказывают всю возможную помощь мирному населению региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские миротворцы эвакуировали пять тысяч человек из Нагорного Карабаха.