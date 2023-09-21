Путин заявил о росте числа молодых людей до 9,7 млн к 2035 году

По его словам, показатель значительно увеличится уже через семь лет.

Число молодых людей в России будет расти. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

По его словам, к 2023 году показатель достигнет 8,3 миллиона, а к 2023-му — 9,7 миллиона. Он уточнил, что речь идет о гражданах в возрасте от 20 до 24 лет.

«На этом направлении надо концентрировать дополнительные усилия», — добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, рекордно низкая безработица в России является индикатором эффективности экономической политики.