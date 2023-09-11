Путин подписал указ о 100% компенсации военной пенсии

Это коснется военных пенсионеров, мобилизованных и контрактников, участвующих в СВО.
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о 100% ежемесячной компенсации военной пенсии. Соответствующая публикация появилась на официальном портале правовых актов.
Согласно тексу положения, пенсия будет компенсировать отдельным категориям военнослужащих, а именно — военным пенсионерам, мобилизованным и контрактникам, заключившим документы для участия в СВО на территории Украины.
Путин поручил правительству РФ взять под свой контроль ряд вопросов. В частности, кабмин должен будет определить порядок осуществления выплат и обеспечить финансирование расходов.
Уточняется, что указ вступает в сиу и начинает распространяться на правоотношения со дня его подписания.
Для военных, заключивших контракт, компенсации будут производиться в период с 24 февраля 2022 года, а для призванных на службу в ряды ВС РФ в рамках мобилизации — с 21 сентября того же года.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин повысил возраст отсрочки от армии для IT-специалистов.
- 11 сент
- «Большой энтузиазм»: в США увидели предпосылки нового переворота на Украине
- 11 сент
- Пушилин: ВСУ задействовали танки и БМП в Опытном, но понесли серьезные потери
- 11 сент
- Маск назвал предателями тех, кто осудил его решение отключить Starlink у Крыма
- 11 сент
- Тактика «ударного кулака»: ВС РФ окончательно разгромили ВСУ под Купянском
- 11 сент
- Захарова о виновниках кризиса на Украине: «Россия стоит на четких позициях»
- 11 сент
- Четверо десантников ВС России захватили два десятка боевиков ВСУ в блиндаже
- 11 сент
- В МАГАТЭ оценили последствия применения боеприпасов с обедненным ураном
- 11 сент
- В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
- 11 сент
- Найдется место? Песков оценил перспективы «врагов» быть снова принятыми в России
- 11 сент
- ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсонской области
Читайте также
60%
-0.28 104.89
-0.39
Нашли ошибку?