Бесполезна или нет? Врач объяснил, как и где правильно носить медицинские маски

Чем на самом деле опасен вирус и почему не стоит его панически бояться, объясняет доктор.

На прошлой неделе в России выросло число заболевших COVID-19. ВОЗ и Роспотребнадзор проинформировали о возникновении нового штамма заболевания, получившего название «пирола». По первоначальным данным, в отличие от омикрона, этот подвид вируса намного заразнее и переносится тяжелее.

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru главный врач частной службы скорой помощи Лев Авербах объяснил, как обезопасить себя от заражения, а заодно рассказал, можно ли подхватить заболевание при контакте с людьми в общественном транспорте. По словам медика, рекомендации, в целом, не отличаются от тех, что использовались и для предыдущих штаммов.

«Меньше находиться в помещении малопроветриваемом нужно, уменьшить количество контактов, как можно больше проветривать. Ничего больше не придумали международные врачи. Без масок можно обойтись: она нужна только тому, кто плохо себя чувствует или заболел. Таким образом, она защищает окружающих людей от носителя вируса. Если находитесь на улице, респираторы вообще не нужны. Если находитесь в помещении, то лучше подальше от других, поближе к сквознячку», — объяснил он.

Авербах развеял также основное заблуждение, заключающееся в том, что шанс заразиться «пиролой» в транспорте выше.

«Заразиться в транспорте сложнее. В метро сложно заразиться, там очень большие потоки воздуха идут за счет скорости, поэтому нужно какое-то время, чтобы на тебя там подышали, поговорили с тобой, тогда ты получишь большую дозу вирусов. Если бы в метро можно было заразиться, уже весь мир лежал бы больной. Поэтому в транспорте просто нужно стараться не дышать ни на кого, чтобы на тебя никто не кашлял», — успокоил он.

Что касается условий в общественных местах, то важно, чтобы в офисе и любом другом публичном месте постоянно был небольшой сквозняк.

«Нужно чаще проветривать. Чем дальше от тебя человек сидит, тем лучше. Это касается и школ, и аудиторий всяких. Человеку, который работает с вами за одним столом и жалуется на недомогание, лучше порекомендовать пойти домой, особенно если у него температура, посоветовать пойти отлежаться. Надо думать о других, нельзя ходить с температурой», — подчеркнул он.

Также доктор подчеркнул, что носить маску на улице бесполезно, потому что объемы воздуха настолько большие, что заразиться можно только при тесном контакте.

«Маска на улице бесполезна. Ровно также она бесполезна, когда человек один в машине. Она нужна в общественном месте, где много народа сидит, например, в очередях. Самое главное — минимизировать контакты, ничего лучше этого не придумали», — подвел черту он.

Ранее 5-tv.ru писал, какие симптомы указывают на заражение «пиролой».