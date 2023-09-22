«С большой осторожностью»: Попова оценила влияние коронавируса на иммунитет

Попова о влиянии COVID-19: есть проблемы с иммунитетом на популяционном уровне
Фото: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller
По словам руководителя Роспотребнадзора, у части инфицированных людей возникает иммунодепрессия. Какие еще есть последствия?
Коронавирус ставит под удар иммунную систему человека, у определенного контингента может даже возникать иммунодепрессия — подавленное состояние всех защитных функций организма. Из-за этого недуга, в первую очередь вирусные инфекции, которые прежде переносились пациентом легко, после COVID-19 могут давать серьезные осложнения и тяжелые последствия. Об этом в интервью журналистам РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы с большой осторожностью следим за развитием ситуации, потому что абсолютно очевидно, что сегодня есть определенные проблемы с иммунитетом на популяционном уровне», — сказала Попова.
По словам главы Роспотребнадзора, коронавирус крайне небезразличен как инфекция для системы иммунитета человека. В связи с этим сегодняшний подъем заболеваемости ОРВИ на фоне проблем с иммунной системой обрастает значительным количеством рисков. Попова призвала россиян заботиться о своем здоровье и проходить вакцинацию, а также соблюдать меры профилактики.
Последствия COVID-19 затрагивают, судя по опыту лечения, едва ли не все системы организма — в зависимости от состояния больного и наличия хронических недугов. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как коронавирус влияет на работу почек, а также публиковал мнение кардиолога об осложнениях на сердце после болезни.
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