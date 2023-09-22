«С большой осторожностью»: Попова оценила влияние коронавируса на иммунитет

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

Попова о влиянии COVID-19: есть проблемы с иммунитетом на популяционном уровне

«С большой осторожностью»: Попова оценила влияние коронавируса на иммунитет

Фото: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Эпидемия коронавируса

По словам руководителя Роспотребнадзора, у части инфицированных людей возникает иммунодепрессия. Какие еще есть последствия?

Коронавирус ставит под удар иммунную систему человека, у определенного контингента может даже возникать иммунодепрессия — подавленное состояние всех защитных функций организма. Из-за этого недуга, в первую очередь вирусные инфекции, которые прежде переносились пациентом легко, после COVID-19 могут давать серьезные осложнения и тяжелые последствия. Об этом в интервью журналистам РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы с большой осторожностью следим за развитием ситуации, потому что абсолютно очевидно, что сегодня есть определенные проблемы с иммунитетом на популяционном уровне», — сказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, коронавирус крайне небезразличен как инфекция для системы иммунитета человека. В связи с этим сегодняшний подъем заболеваемости ОРВИ на фоне проблем с иммунной системой обрастает значительным количеством рисков. Попова призвала россиян заботиться о своем здоровье и проходить вакцинацию, а также соблюдать меры профилактики.

Последствия COVID-19 затрагивают, судя по опыту лечения, едва ли не все системы организма — в зависимости от состояния больного и наличия хронических недугов. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как коронавирус влияет на работу почек, а также публиковал мнение кардиолога об осложнениях на сердце после болезни.

Тема:
Эпидемия коронавируса
22 сент
Сезон простуд: почти 40 тысяч школьников заболели гриппом и ОРВИ в Петербурге
21 сент
Грипп на пороге: как уберечься от болезни, пока не начался эпидсезон
21 сент
Нужна защита: как правильно носить медицинскую маску, чтобы спастись от вируса
21 сент
Врач рассказал, как коронавирус влияет на почки
21 сент
И стар, и млад: какие осложнения на сердце могут быть после коронавируса
21 сент
Кому стоит вакцинироваться от нового штамма COVID–19?
20 сент
Защита должна быть правильной: как ношение маски может навредить
20 сент
В Роспотребнадзоре рассказали о случаях заражения новым штаммом COVID-19
20 сент
«Не уничтожает микробы»: помогают ли антисептики не допустить заражение коронавирусом
19 сент
В зоне особого риска: кому нужно опасаться нового штамма коронавируса «пирола»
+16° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.08
-0.54 102.36
-1.01
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 25 сентября по 1 октябр...

Последние новости

7:39
Украинские спецслужбы пытаются вербовать российских офицеров через WhatsApp*
7:33
«Ситуация диктует»: Лавров призвал к процедуре арбитража против США
7:27
И грянул «Тор»: как российские зенитчики защищают небо с помощью новейшей техники
7:14
Виноваты родители? Почему у детей появляется ожирение и как с этим бороться
7:01
«С большой осторожностью»: Попова оценила влияние коронавируса на иммунитет
6:52
«Если бы я знал»: сын Юрия Шатунова жалеет, что не смог его спасти

Сейчас читают

"Противно смотреть!": родившую дочь Орлову обвинили в отсутствии материнской любви
На прощание с поэтом Добронравовым приехали Геннадий Зюганов, Зара и Лев Лещенко
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 25 сентября по 1 октября

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России