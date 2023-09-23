«Смертельно опасно»: что делать, если пчела залетела в рот

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 32 0

Врач Лебедев: если после укуса пчелы поднялась температура, обратитесь к медикам

«Смертельно опасно»: что делать, если пчела залетела в рот

Фото: www.globallookpress.com / Carlos Osorio

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Яд этих насекомых считается сильнейшим аллергеном.

Футболист австралийской команды «Штурм» Хави Серрано пропустил матч Лиги Европы из-за того, что в рот ему залетела пчела. Спортсмен был вынужден отправиться в больницу. Что делать россиянам, попавшим в подобную ситуацию, изданию «Страсти» рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По словам специалиста, важно оценить последствия укуса, обратив внимание на несколько факторов. Например, количество укусов. Если в рот залетела одна пчела, ничего страшного произойти не должно. Но есть нюанс.

«Иная ситуация с аллергиками. Если у них будет „встреча“ даже с одной пчелой, последствия могут быть очень серьезные, поскольку ее яд — сильнейший аллерген», — отмечает Лебедев.

Эксперт подчеркивает, что реакция на укус у аллергиков возникает в первые минуты и может даже развиться в отек Квинке, а также привести к летальному исходу из-за анафилактического шока.

Чтобы обезопасить себя от серьезных последствий, специалист советует приложить холод к месту укуса пчелы и обработать его антисептиком, а позже нанести гормональную мазь, а также принять антигистаминный препарат. Если после всех манипуляция состояние будет ухудшаться, например, поднимется температура, стоит немедленно обратиться к медикам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как помочь человеку при анафилактическом шоке.

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«Смертельно опасно»: что делать, если пчела залетела в рот

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