Собянин: в Москве ускорят строительство новых линий метрополитена

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Полина Долгова
Полина Долгова 30 0

В планах на ближайшие десять лет создать 39 новых станций метро.

Собянин: в Москве ускорят строительство новых линий метрополитена

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Москва продолжит реализовывать программы развития метрополитена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на первом после своего переизбрания заседании Президиума правительства города.

Столица ускорит темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. Более того, до 2026 года будет закуплено не менее 500 вагонов московского метро.

Мэр Москвы объявил на заседании об изменениях в государственных программах развития города. Нововведения будут касаться таких ключевых программ, как реконструкция поликлиник, реновации жилья, «Мой район», «Московское долголетие», проект «Искусство — детям» и многие другие.

На сегодняшний день в Москве строится около 35 километров новых линий и 15 станций метрополитена. В общей сложности в планах на ближайшие десять лет создать 39 новых станций метро.

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К слову, недавно мэр Москвы провел проверку готовности строящейся станции метро «Потапово» Сокольнической линии. Он отметил, что проект находится на финальной стадии строительства. Он готов больше, чем на 70%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин приказал отремонтировать 55 спортивных объектов в столице.

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