Летающий танк: самолет времен Великой Отечественной войны нашли в Ленобласти

Поисковики планируют поднять штурмовик Ил-2 из болота.

Поисковики обнаружили штурмовик Ил-2 в болотах Ленинградской области. Но самое удивительное даже не то, что машина хорошо сохранилась и ее удается поднять из-под двухметрового слоя торфа, а то, что нашли останки пилота и его личные вещи.

Документы, по которым прямо на месте удалось установить личность и в течение пары часов найти родственников. Это настоящая удача и вся операция развернулась на глазах корреспондента «Известий» Василия Михеева.