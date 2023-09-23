Летающий танк: самолет времен Великой Отечественной войны нашли в Ленобласти
В Ленинградской области нашли самолет времен ВОВ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Olga Sokolova; 5-tv.ru
Поисковики планируют поднять штурмовик Ил-2 из болота.
Поисковики обнаружили штурмовик Ил-2 в болотах Ленинградской области. Но самое удивительное даже не то, что машина хорошо сохранилась и ее удается поднять из-под двухметрового слоя торфа, а то, что нашли останки пилота и его личные вещи.
Документы, по которым прямо на месте удалось установить личность и в течение пары часов найти родственников. Это настоящая удача и вся операция развернулась на глазах корреспондента «Известий» Василия Михеева.
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