В WADA заявили о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сделало новое заявление о выполнении Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) условий восстановления, сообщается на сайте организации.

Подчеркивается, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Отмечается, что российская сторона может обжаловать такое решение в течение 21 дня с даты получения официального уведомления.

Прежде министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал требования WADA к РУСАДА. Политик назвал их деятельность прямым прямым вмешательством в законодательный процесс.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира, а российских спортсменов лишили флага и гимна на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В ноябре 2022-го WADA заявили о продлении запретов. К слову, уже более 50 российских спортсменов сменили гражданство. Минспорта ведет активную борьбу, чтобы не дать этой тенденции продолжать расти.

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