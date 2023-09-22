В WADA заявили о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу

Российская сторона может обжаловать такое решение в течение 21 дня.
Фото: Depositphotos / meskolo
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сделало новое заявление о выполнении Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) условий восстановления, сообщается на сайте организации.
Подчеркивается, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Отмечается, что российская сторона может обжаловать такое решение в течение 21 дня с даты получения официального уведомления.
Прежде министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал требования WADA к РУСАДА. Политик назвал их деятельность прямым прямым вмешательством в законодательный процесс.
В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира, а российских спортсменов лишили флага и гимна на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В ноябре 2022-го WADA заявили о продлении запретов. К слову, уже более 50 российских спортсменов сменили гражданство. Минспорта ведет активную борьбу, чтобы не дать этой тенденции продолжать расти.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская группа оценила выступление Валиевой.
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