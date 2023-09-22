Вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдачу оружия

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Полина Долгова
Полина Долгова 14 0

Минобороны РФ: вооруженные формирования в Карабахе начали разоружаться

Вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдачу оружия

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

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Тема:
Нагорный Карабах

Уже сдано шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств и около пяти тысяч боеприпасов.

Вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев, передает Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, в рамках достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий уже сдано шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств и около пяти тысяч боеприпасов.

Сообщается, что военнослужащие Нагорного Карабаха, добровольно сложившие оружие во время «антитеррористической операции» Азербайджана, свободны.

О начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе стало известно 19 сентября 2023 года. Баку объявил о взятии под контроль боевых позиций Армении в Карабахе. Уже 20 сентября власти Нагорного Карабаха заявили о прекращении огня. Решить конфликт удалось при помощи миротворцев из России. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что делегация ведет переговоры со всеми сторонами конфликта и оказывают помощь мирным гражданам региона.

Основная цель операции со стороны Азербайджана это «восстановление конституционного строя». Власти Армении назвали такие действия «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являлись целями поражения.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенную республику не признали члены ООН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армения призвала ООН направить миссию в Нагорный Карабах.

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