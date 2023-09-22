Армения призвала ООН направить миссию в Нагорный Карабах

Армения призвала ООН осудить возобновление военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявила глава армянского МИД Арарат Мирзоян на заседании Совбеза организации.

Также она призвала осудить удары по инфраструктуру мирных граждан и вернуться к исполнению обязательств по международному гуманитарному праву.

«Немедленно направить в Нагорный Карабах миссию ООН, составленную из сотрудников различных агентств, для мониторинга и оценки ситуации с правами человека, гуманитарной ситуации и обстановки в сфере безопасности», — сказал Мирзоян.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Именно при помощи миротворцев РФ удалось достичь договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Владимир Путин сообщал, что российские миротворцы работают со всеми сторонами конфликта и оказывают всю возможную помощь мирному населению региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после заключения договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе зафиксировано пять нарушений.