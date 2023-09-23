Опять наркотики? Журналистов смутило странное поведение Зеленского в США

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 8 0

Зеленский и Байден проигнорировали вопросы СМИ на пресс-конференции

Опять наркотики? Журналистов смутило странное поведение Зеленского в США

Фото: www.globallookpress.com / Julia Nikhinson - Pool via CNP

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Президент Украины молча проигнорировал вопросы прессы.

Ни Владимир Зеленский, ни Джо Байден не стали отвечать на вопросы журналистов во время встречи в Белом доме. Видео со странным поведением президентов поделился американский телеканал C-Span.

По данным СМИ, журналисты пытались задать свои вопросы, но Зеленский и Байден, казалось, просто их игнорировали. При этом президент Украины постоянно оглядывался по сторонам. Было заметно, что ему некомфортно присутствовать на переговорах. В то же время лидер Соединенных Штатов Америки (США) выглядел максимально расслабленным и о чем-то мечтательно улыбался.

Также сотрудники администрации президента пытались вывести журналистов из зала. Что стало причиной такого странного поведения, не уточняется.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский устроил истерику во время выступления на Совбезе ООН. Президента Украины вывело из себя отношение западных лидеров к кризису.

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