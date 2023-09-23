Услышав нелестные возгласы, американский политик замер в немом изумлении.

Во время речи 46-го президента США американские граждане скандировали «К черту Джо Байдена!», видео с фрагментом выступления опубликовано на странице социальной сети X.

На кадрах видно, как американский политик, услышав не приветственные возгласы, замер в немом изумлении. К слову, люди не только просили уйти Байдена, но и хлопали в ладоши, подыгрывая на гитаре.

Буквально на днях представители республиканской партии США вновь начали говорить о возможности импичмента Байдена. Поводом для недовольства конгрессменов стало, в том числе, поведение его сына Хантера, который имеет, мягко говоря, плохую репутацию.

Новые президентские выборы планируются в Штатах в 2024-м году. Избиратели считают 80-летнего Байдена слишком старым для переизбрания на еще один президентский срок. Более того, большинство граждан низко оценивают его работу в областях государственного администрирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому выгодно «устранить» президента США.