«К черту Джо Байдена!» — такими словами встретили американцы речь президента США

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Полина Долгова
Полина Долгова 29 0

Американцы встретили выступление Джо Байдена нелестными скандированиями

«К черту Джо Байдена!» — такими словами встретили американцы речь президента США

Фото: www.globallookpress.com / Annabelle Gordon

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Тема:
Выборы президента США 2024

Услышав нелестные возгласы, американский политик замер в немом изумлении.

Во время речи 46-го президента США американские граждане скандировали «К черту Джо Байдена!», видео с фрагментом выступления опубликовано на странице социальной сети X.

На кадрах видно, как американский политик, услышав не приветственные возгласы, замер в немом изумлении. К слову, люди не только просили уйти Байдена, но и хлопали в ладоши, подыгрывая на гитаре.

Буквально на днях представители республиканской партии США вновь начали говорить о возможности импичмента Байдена. Поводом для недовольства конгрессменов стало, в том числе, поведение его сына Хантера, который имеет, мягко говоря, плохую репутацию.

Новые президентские выборы планируются в Штатах в 2024-м году. Избиратели считают 80-летнего Байдена слишком старым для переизбрания на еще один президентский срок. Более того, большинство граждан низко оценивают его работу в областях государственного администрирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому выгодно «устранить» президента США.

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«К черту Джо Байдена!» — такими словами встретили американцы речь президента США

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