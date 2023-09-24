Похудевшая Седокова появилась на открытии караоке Агаларова в эротичном наряде

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 18 0

Певица Седокова появилась на открытии караоке Агаларова в откровенном наряде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Недавно звезда признавалась, что гордится своим телом как никогда. И раскрывала секрет идеальных форм.

Около месяца назад публика гадала, сколько килограммов наберет певица Анна Седокова после отказа от алкоголя. Но все эксперты ошиблись. На открытии нового проекта Эмина Агаларова и Royal Arbat — караоке-клуба Royal Estate — экс-солистка группы «ВИА Гра» продемонстрировала потрясающую форму. Тонкую талию и изгибы бедер подчеркнул откровенный наряд с принтом, имитирующим обнаженное тело. Съемочная группа 5-tv.ru запечатлела впечатляющий туалет артистки.

В своем Telegram-канале Седокова активно делится переживаниями, открытиями и секретами красоты. Недавно она поднимала вопрос, который беспокоит не только публичных людей, но и многих других — об обсуждениях внешности за спиной и не только. О том, что окружение никогда не будет довольно женщиной, и ей всегда будут советовать и похудеть, и поправиться, и сменить цвет волос, и сменить гардероб. Одновременно, но разные люди. Единственным выходом исполнительница видит ориентацию только на свое мнение. А еще делилась секретом стройности.

«Когда меня спрашивают как я похудела я говорю, что все дело в удовольствии. Ни одни самые вкусные спагетти в мире не сравняться для меня с тем удовольствием, которое я испытываю утром вставая на весы. Строгая дисциплина в питании и ежедневный выбор лучшего для себя дает свои результаты… Я впервые горжусь так сильно своим телом и горжусь принятыми решениями», — написала Седокова.

По словам певицы, она стала уверенно делать выбор в пользу лучшей жизни. Поэтому ей теперь проще отказываться от очередного вкусного блюда или бокала вина. Теперь артистка выбирает не сиюминутные удовольствия, а работу над собой в перспективе. Анна Седокова заявила, что заменила еду и алкоголь другими удовольствиями, и это помогает держаться выбранного курса.

Ранее, писал 5-tv.ru, муж исполнительницы Янис Тимма намекнул на расставание.

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