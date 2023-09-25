По всем канонам? Хронология событий в Нагорном Карабахе за последние дни

Проблема тридцатилетней выдержки была решена Азербайджаном за сутки.

В своем выступлении Сергей Лавров отметил и вмешательство стран Запада в дела Кавказа, где при полной поддержке ЕС и США на этой неделе Ереван сдал Нагорный Карабах. Проблема тридцатилетней выдержки была решена Азербайджаном за сутки. Силовой операцией.

Три дня дал Азербайджан на разоружение защитникам Нагорного Карабаха. Им гарантируют свободу передвижения, и они предпочитают покинуть регион вместе с семьями. Российские миротворцы обеспечивают процесс разоружения и безопасность мирного населения.

Только за первые сутки было сдано свыше 800 единиц стрелкового оружия и РПГ. Много боеприпасов осталось на складах, в ангарах остаются военные машины и боевая техника. По сути, никакого сопротивления и не было оказано. Что ждет население многострадальной земли и что будет с нашими миротворцами — в репортаже корреспондента «Известий» Семена Еремина.