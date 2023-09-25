Составляют профиль жертвы: как телефонные мошенники обманывают россиян

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Алексей Панков
Алексей Панков 15 0

Юрист Соловьев: телефонные мошенники иногда составляют «профиль жертвы»

Составляют профиль жертвы: как телефонные мошенники обманывают россиян

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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В последнее время они придерживаются двух стратегий.

В России телефонные мошенники придерживаются двух стратегий: позвонить на случайно выбранный номер в надежде на удачу или составить подробный портрет жертвы. Таким заявлением в беседе с радио Sputnik поделился заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Специалист отметил, что во втором случае злоумышленники пользуются данными из похищенных баз данных. Также они прибегают к помощи социальных сетей.

«В профиле жертвы у мошенника собрано большое количество актуальной информации. Они знают номер телефона, паспортные данные, состав семьи, место работы или наличие статуса пенсионера, номер машины. Также они знают фактическое место жительства человека», — отметил Соловьев.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что популярный тиктокер Иван Золо стал жертвой своттинга. Таким словом называют вызов полиции домой к популярным людям. Злоумышленники рассказали правоохранителям, что блогер якобы убил собственную мать.

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