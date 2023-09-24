Полицейские приехали к тиктокеру Золо из-за жалобы на убийство его матери

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 23 0

Кто и зачем распускает слухи про блогера? Или это правда?

Полицейские приехали к тиктокеру Золо из-за жалобы на убийство его матери

Фото: Telegram / ZOLO2004 / ivanzolo2004o

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Ужасающий звонок поступил недавно в полицию. Правоохранителям рассказали, что тиктокер Иван Золо (полное имя — Иван Золочевский) якобы убил свою мать. Со слов информатора, блогер якобы заявил, что он будет обороняться ножом, если его попытаются задержать. Но, как выяснилось, полицейским позвонили телефонные мошенники, которые в последнее время терроризируют 19-летнюю звезду.

По информации Telegram-канала Mash, правоохранители были вынуждены наведаться в квартиру тиктокера. Дверь им открыл Иван Золо. В руках у него не было ножа, а рядом с ним стояла живая и невредимая мать.

Но так или иначе полицейским пришлось провести беседу с семьей Золочевских. Представители органов узнали, что парню мешают жить хейтеры, которые только и ищут способа насолить блогеру. Например, они издеваются над тиктокером подобными звонками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Шура довел до слез Валю Карнавал.

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