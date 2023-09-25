Освобождение Смоленска: 80 лет назад Красная Армия выбила фашистов из города

В ночь на 25 сентября 1943 года бойцы западного фронта ворвались в город с разных сторон и очистили его от нацистов.

Памятная дата в истории Великой Отечественной войны. 80 лет назад Красная армия освободила от фашистов Смоленск.

В ночь на 25 сентября 1943 года бойцы западного фронта ворвались в город с разных сторон и очистили его от нацистов. Отступая, немцы сожгли и взорвали множество знаковых зданий — Дом советов, Дом печати, а также Дом Красной армии.

О зверствах оккупантов можно узнать из архивных документов. Специально к дате Минобороны России раскрыло оперативные карты, журналы боевых действий и другие свидетельства, которые говорят о невероятной жестокости оккупантов.

Так, в донесении Смоленской стрелковой дивизии говорится о том, что немцы расстреляли две с половиной тысячи мирных жителей, отпраздновав тем самым годовщину вступления в город.