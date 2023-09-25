КНДР жестко отреагировала на критику отношений с Россией со стороны Сеула

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Рита Миронова
Рита Миронова 289 0

ЦТАК: КНДР назвала критику из Сеула отношений с Россией политическим невежеством

КНДР жестко отреагировала на критику отношений с Россией со стороны Сеула

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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Президент Южной Кореи назвал союз России и КНДР «провокацией против мира и безопасности».

В КНДР раскритиковали слова властей Южной Кореи об отношениях с Россией. Как пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), заявления Юн Сок Ёля являются «политическим невежеством».

Президент Южной Кореи на полях Генассамблеи ООН сказал, что отношения России и КНДР — это провокация против безопасности и мира. В агентстве отметили, что ладить с соседними странами вполне нормально и приемлемо.

«Юн Сок Ёль, называя традиционные отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ непосредственной провокацией против обеспечения безопасности и мира, <…> нес чушь, что дружественные страны не будут оставлять без реакции этот визит», — сказано в заявлении.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на минувшей неделе прибыл с визитом в РФ. Он встретился с Путиным на космодроме Восточный, где у них состоялись переговоры. Встреча двух лидеров вызвала резонанс в обществе и высших политических кругах других стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МИД Южной Кореи вызвал посла РФ после визита Ким Чен Ына на Дальний Восток.

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