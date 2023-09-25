«Это целенаправленно»: блогер Бадалян раскрыл подробности своего задержания в Армении

Протесты в республике не утихают.

Задержание блогера Микаэля Бадаляна в Армении было запланированной и целенаправленной акцией. Таким мнением в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru заявил он сам.

«Произошло это целенаправленно. В момент задержания я даже по факту ничего не нарушал, стоял на пешеходном переходе», — сказал он.

По словам Бадаляна, к нему быстро подъехала машина, из которой выпрыгнули люди и стремительно «запихнули» его в авто. Далее он оказался в участке, но так и не понял, за что его задержали.

В начале сентября Бадалян уже был задержан, однако его почти сразу же освободили. Тогда он заявил, что оказался не в то время и не в том месте, и никакого отношения к противозаконным действиям он не имеет.

«Но все это было использовано, чтобы довольно открыто передать очень четкий месседж о том, что я слишком много стал говорить», — объяснил тогда блогер.

Требования известны: массовые протесты вновь охватили Армению

Ранее 5-tv.ru писал, что Мики Бадалян рассказал о задержании и освобождении в начале сентября.