«Наступит момент»: в Кремле объяснили отказ журналисту из США в интервью с Путиным

Дмитрий Песков заявил, что получает каждый день запросы на разговор с российским лидером от зарубежных СМИ.

В Кремле прокомментировали отказ журналисту из США Такеру Карлсону в интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил — время для разговора настанет.

Он также отметил, что Кремль каждый день получает запросы на интервью с российским лидером, в том числе из США. Однако, по словам Пескова, момент для разговора не стал — пока «общественность серьезно одурманена русоненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего».

«Мы убеждены, рано или поздно такой момент настанет. Президент, общаясь с зарубежными СМИ, откровенен, всегда объясняет позицию страны», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин высказался о своем участии в президентских выборах в 2024 году.