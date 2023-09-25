«Наступит момент»: в Кремле объяснили отказ журналисту из США в интервью с Путиным

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 25 0

Песков: момент для интервью журналиста из США Карлсона с Путиным настанет

«Наступит момент»: в Кремле объяснили отказ журналисту из США в интервью с Путиным

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Дмитрий Песков заявил, что получает каждый день запросы на разговор с российским лидером от зарубежных СМИ.

В Кремле прокомментировали отказ журналисту из США Такеру Карлсону в интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил — время для разговора настанет.

Он также отметил, что Кремль каждый день получает запросы на интервью с российским лидером, в том числе из США. Однако, по словам Пескова, момент для разговора не стал — пока «общественность серьезно одурманена русоненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего».

«Мы убеждены, рано или поздно такой момент настанет. Президент, общаясь с зарубежными СМИ, откровенен, всегда объясняет позицию страны», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин высказался о своем участии в президентских выборах в 2024 году.

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