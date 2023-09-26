«Висит» кредит? Как узнать о задолженности и защитить себя от мошенников

У каждого человека есть кредитная история. Где ее можно посмотреть?

В последнее время мошенники все чаще придумывают обходные пути для того, чтобы лишний раз нажиться. В том числе они берут займы от имени других людей.

В этом случае они врут жертве о том, что кто-то другой пытается оформить на нее кредит. Издание URA.RU объяснило, как обнаружить незаконно взятый займ и как себя от этого обезопасить.

Есть ли кредит

У каждого человека есть кредитная история (КИ), в которой содержатся все сведения о займах и банках, которые их выдавали. В таком документе есть информация как о закрытых, так и о действующих кредитах.

Если у гражданина нет оформленных кредитов, то в его истории будут записаны только ФИО, паспортные данные, ИНН, СНИЛС и данные об организациях, которые запрашивали сведения из досье. Информация о заемщиках находится в Бюро кредитных историй (БКИ), которых на 2023 год действует шесть по всей России.

Человек может узнать, в каком БКИ хранится его история займов, обратившись в Центральный каталог кредитных историй. Такой запрос можно сделать напрямую через сайт регулятора — также туда можно обратиться через портал «Госуслуги».

После этого гражданину нужно будет подать заявку, в ответ на которую придут общие данные из клиентской базы, а также ссылка на личный кабинет на официальном сайте бюро, в котором и будет храниться история займов. Банк также может предоставить сведения, которые оформлялись в нем.

Некоторые учреждения могут предоставить историю, просто-напросто направив запрос от клиента в БКИ. Также информацию можно получить на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Это работает в том случае, если по кредиту наступила просрочка, клиент обратился в суд, после чего с него решили взыскать долг. Проверить их можно по ФИО и дате рождения.

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Как мошенники берут кредиты на граждан

Чаще всего мошенники берут быстрые займы от лица других людей. Процедуры такого формата проводятся моментально, в отличие от кредитов в банке, рассказал директор по риск-методологии и дата-аналитики «Объединенного кредитного бюро» Николай Филиппов.

Эксперт считает, что чаще всего кредиты оформляются после утечки персональных данных. Иногда такое происходит из-за халатности самих граждан, когда данные документов и другие сведения попадают в чужие руки при пересылке по почте.

Сведения могут украсть путем взлома защищенных ресурсов как граждан, так и компаний с сервисами. Такие займы мошенники оформляют онлайн.

Как узнать, «висит» ли кредит на близком

Узнать об истории другого человека без его согласия невозможно. Однако реально стать законным представителем иного гражданина и получить доверенность на запрос сведений о займах, истребовав отчет по задолженности от его лица.

Например, доступ к данным умершего человека имеет нотариус. А финансовый управляющий располагает сведениями по ходу дела о банкротстве.

Как действовать при незаконном оформлении кредита

Если гражданин обнаружил у себя в КИ посторонний займ, он должен немедленно обратиться в полицию. При этом следует заявить в банк или микрофинансовую организацию и постараться подтвердить незаконное взятие кредита.

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