«Сложно»: внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о здоровье артистки после инсульта
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала, кто ухаживает за бабушкой
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
О 85-летней актрисе заботится только одна родственница. Где остальные?
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной — Анна Трегубенко — рассказала о состоянии здоровья перенесшей инсульт артистки в эфире одного из федеральных телеканалов.
Она заявила, что вдова Василия Шукшина в настоящий момент находится дома у своей дочери Ольги, которая за ней и ухаживает.
Сама внучка со своей матерью — актрисой Марией Шукшиной — периодически связываются с 85-летней родственницей по телефону.
«Стараюсь созваниваться по крайней мере пару раз в месяц», — рассказала она.
Анна призналась, что они с мамой ездили к бабушке в больницу, но сейчас у них нет возможности видеться с ней. Девушка высказала мнение, что причина редких визитов — это непростые отношения со старшей дочерью бабушки.
«Бабушка дома у Ольги. С Ольгой сложно», — лаконично высказалась Трегубенко.
Лидия Федосеева-Шукшина впервые вышла на публику после тяжелого инсульта
Также родственница сообщила о том, как именно произошел инсульт у Лидии Николаевны. По ее словам, женщине стало плохо во время беседы с дочерью. Артистка пожаловалась, что перестала чувствовать руку. Ольга Шукшина вызвала скорую, женщине быстро оказали помощь. Она провела в больнице около десяти дней, а потом ее перевели в реабилитационный центр.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как себя чувствует Федосеева-Шукшина после инсульта.
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