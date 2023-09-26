«Сложно»: внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о здоровье артистки после инсульта

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Полина Долгова
Полина Долгова 7 0

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала, кто ухаживает за бабушкой

«Сложно»: внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о здоровье артистки после инсульта

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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О 85-летней актрисе заботится только одна родственница. Где остальные?

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной — Анна Трегубенко — рассказала о состоянии здоровья перенесшей инсульт артистки в эфире одного из федеральных телеканалов.

Она заявила, что вдова Василия Шукшина в настоящий момент находится дома у своей дочери Ольги, которая за ней и ухаживает.

Сама внучка со своей матерью — актрисой Марией Шукшиной — периодически связываются с 85-летней родственницей по телефону.

«Стараюсь созваниваться по крайней мере пару раз в месяц», — рассказала она.

Анна призналась, что они с мамой ездили к бабушке в больницу, но сейчас у них нет возможности видеться с ней. Девушка высказала мнение, что причина редких визитов — это непростые отношения со старшей дочерью бабушки.

«Бабушка дома у Ольги. С Ольгой сложно», — лаконично высказалась Трегубенко.

Лидия Федосеева-Шукшина впервые вышла на публику после тяжелого инсульта

Также родственница сообщила о том, как именно произошел инсульт у Лидии Николаевны. По ее словам, женщине стало плохо во время беседы с дочерью. Артистка пожаловалась, что перестала чувствовать руку. Ольга Шукшина вызвала скорую, женщине быстро оказали помощь. Она провела в больнице около десяти дней, а потом ее перевели в реабилитационный центр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как себя чувствует Федосеева-Шукшина после инсульта.

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