Меткость, точность и сила: сотни лучников со всей России поборются за Кубок Генпрокурора

В соревнованиях принимают участие спортсмены из различных регионов страны, в том числе Донбасса.

Лучшие Робин Гуды страны приехали в Москву. В столице стартовали Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на Кубок Генпрокурора. Участвуют более 400 молодых спортсменов из 40 с лишним регионов, в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик. Меткость, точность и сила — все это им предстоит продемонстрировать в ближайшие несколько дней.

«Многие ребята знают, что это один из древних видов спорта. Я надеюсь, что у нас в ближайшие дни появится еще больше поклонников этого красивого вида спорта — стрельбы из лука. Хотел бы вам пожелать правильных направлений. Удачи! И чтобы рука не дрогнула. Победят сильнейшие», — сказал Генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«В 14 лет я поступила в этот вид спорта, и занималась около шести лет до этой даты. И меня затянуло, я влюбилась в этот вид спорта», — рассказывает участница соревнований Ангелина Аргунова.

Завершилась церемония выступлением исполнителя SHAMAN, который спел свои самые популярные хиты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эти соревнования будут проходить в олимпийском комплексе «Лужники» по 28 сентября.