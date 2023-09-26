США предупредили о риске прекращения финансирования Украины

Дальнейшая поддержка Киева зависит от решения Конгресса о дополнительных ассигнованиях.

У США почти не осталось денег на военную помощь Украине. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN. По его словам, проблема в отсутствии дополнительных ассигнований со стороны Конгресса. И если средства не будут выделены, дальнейшая поддержка киевского может пострадать.

«У нас есть еще немного средств. Я думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того», — сказал Кирби.

Политик призвал Конгресс выделить еще 24 миллиарда долларов. Эти деньги, если будут получены в ближайшее время, помогут Украине, полагает представитель Белого дома. Без дополнительного финансирования, подчеркнул Кирби, зимой Киеву придется обходиться без поддержки американского партнера.

Тем временем, писал ранее 5-tv.ru, в США растет число конгрессменов, критикующих щедрость Вашингтона по отношению к Незалежной. К слову, сам Джон Кирби и озвучил невыгодную для администрации президента статистику.