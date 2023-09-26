FT: большая часть экспорта нефти из России избежала влияния потолка цен

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Рита Миронова
Рита Миронова 12 0

Страны G7 ввели потолок цен на российское сырье в конце 2022 года.

FT: большая часть экспорта нефти из России избежала влияния потолка цен

Фото: www.globallookpress.com / Boris Babanov; 5-tv.ru

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России удалось избежать влияния потолка цен на нефть, введенного странами G7, на большую часть экспорта нефти. Об этом пишет The Financial Times.

Автор материала со ссылкой на данные страховых и судоходных компаний сообщает, что морские поставки российской нефти в августе осуществлялись без западной страховки практически повсеместно. Страховка является гарантией того, что цены на нефть будут составлять 60 долларов за баррель.

«Избежать влияния потолка цен в отношении большей части нефтяного экспорта стало возможным благодаря тому, что перевозки российских нефтепродуктов осуществлялись без западной страховки», — сказано в статье.

Евросоюз отказался от нефтепродуктов РФ, а также совместно со странами G7 ввел потолок цен на сырье из России для третьих стран 5 декабря 2022 года. Запад хотел лишить Москву дохода и сохранить поставки, но получил отказ от сотрудничества для всех поддерживающих санкционный режим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США оказались на распутье из-за высоких цен на нефть.

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FT: большая часть экспорта нефти из России избежала влияния потолка цен

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