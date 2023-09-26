Кремль сообщил о телефонном звонке президента Ирана Путину

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 24 0

Что обсудили лидеры?

Кремль сообщил о телефонном звонке президента Ирана Путину

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Тема:
Нагорный Карабах

Президент Ирана Эбрахим Раиси позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. О состоявшемся разговоре сообщил Кремль, опубликовав информацию на официальном сайте.

В частности, лидеры обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и проблематику нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Владимир Путин информировал о деятельности Российского миротворческого контингента, в том числе по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям, защите прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Ирана Эбрахим Раиси изъявил желание стать посредником в конфликте России и Украины.

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