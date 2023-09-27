Один дома: как строители спасли ребенка из горящей квартиры в ковше экскаватора

Чтобы спастись от дыма, мальчик вышел на балкон и стал звать на помощь.

История спасения ребенка из Екатеринбурга, где строители использовали ковш экскаватора вместо автолестницы, чтобы вытащить его из огня. Мальчик оказался заблокирован во время пожара в квартире на третьем этаже.

Чтобы спастись от дыма, он вышел на балкон и стал звать на помощь. Ребенок не пострадал, его передали матери. Ее, как отмечается, в момент возгорания дома не было.

Наш корреспондент Кирилл Солодков нашел героев, которые не растерялись и бросились на помощь. Все подробности — в его репортаже.

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