Один дома: как строители спасли ребенка из горящей квартиры в ковше экскаватора

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В Екатеринбурге вытащили малыша из горящей квартиры в ковше экскаватора

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Сухов; 5-tv.ru

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Чтобы спастись от дыма, мальчик вышел на балкон и стал звать на помощь.

История спасения ребенка из Екатеринбурга, где строители использовали ковш экскаватора вместо автолестницы, чтобы вытащить его из огня. Мальчик оказался заблокирован во время пожара в квартире на третьем этаже.

Чтобы спастись от дыма, он вышел на балкон и стал звать на помощь. Ребенок не пострадал, его передали матери. Ее, как отмечается, в момент возгорания дома не было.

Наш корреспондент Кирилл Солодков нашел героев, которые не растерялись и бросились на помощь. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru  рассказывал, что школьник из Донецка при взрыве украинского снаряда закрыл собой девочку.

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