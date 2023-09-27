Бывший госминистр Нагорного Карабаха Варданян задержан при въезде в Армению

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 149 0

Супруга политического деятеля молится, чтобы его отпустили невредимым.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Варданян задержан при въезде в Армению

Фото: Андрей Гордеев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Нагорный Карабах

Азербайджанские военные задержали бывшего госминистра непризнанной республики Нагорный Карабах Рубена Варданяна. Ему не дали въехать на территорию Армении.

Об инциденте заявила супруга задержанного Вероника Зонабенд. Она рассказала, что Варданяна схватили, когда он вместе с тысячами армян пытался покинуть Нагорный Карабах.

«Все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними», — приводит ее слова Telegram-канал Mash.

Занабенд призвала всем вместе помолиться за ее мужа, чтобы его отпустили невредимым. Она попросила поддержки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что не располагает соответствующей информацией и не может ничего сказать про задержание Варданяна.

Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее «антитеррористическими мероприятиями локального характера». В Ереване, в свою очередь, действия правительства Азербайджана расценили как агрессию. Уже на следующий день, при содействии российских миротворцев, стороны пришли к перемирию, договорившись о прекращении боевых действий.

В регионе началось массовое переселение. Этнические армяне стараются попасть в Армению. В Ереване подтвердили, что уже 42,5 тысячи человек прибыли из НРК в страну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Карабахе уточнили число погибших при взрыве на складе с топливом.

Тема:
Нагорный Карабах
26 сент
В Карабахе уточнили число погибших при взрыве на складе с топливом
26 сент
Не менее 125 человек погибли при взрыве бензохранилища в Карабахе
26 сент
Кремль сообщил о телефонном звонке президента Ирана Путину
26 сент
Более 200 человек ранены в результате взрыва в пригороде Степанакерта
25 сент
На АЗС в Нагорном Карабахе произошел мощный взрыв
25 сент
Переселение армян: как жители эвакуируются из Нагорного Карабаха
25 сент
«Неприемлемые выпады»: в МИД РФ раскритиковали послание Пашиняна о независимости
25 сент
Баку сообщил о задержании виновных во взрывах мин в Нагорном Карабахе
25 сент
По всем канонам? Хронология событий в Нагорном Карабахе за последние дни
24 сент
Пашинян встретится с Алиевым в испанской Гранаде
+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.24
0.09 101.99
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:22
Российские космонавты вернулись на Землю после годовой экспедиции
14:09
Бывший госминистр Нагорного Карабаха Варданян задержан при въезде в Армению
14:05
«Новые возможности»: гендиректор НМГ о роли искусственного интеллекта в медиа
13:51
Чем недовольны немцы? Шольца и Бербок жестко освистали в Баварии
13:39
Пожилой дворник насиловал 12-летнюю девочку в своем доме в Ленобласти
13:26
Федосеевой-Шукшиной — 85. Жестокая судьба известной советской актрисы

Сейчас читают

«Молдавия в плену группы преступников во главе с лицемеркой Санду» — мнения
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России