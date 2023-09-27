Бывший госминистр Нагорного Карабаха Варданян задержан при въезде в Армению

Азербайджанские военные задержали бывшего госминистра непризнанной республики Нагорный Карабах Рубена Варданяна. Ему не дали въехать на территорию Армении.

Об инциденте заявила супруга задержанного Вероника Зонабенд. Она рассказала, что Варданяна схватили, когда он вместе с тысячами армян пытался покинуть Нагорный Карабах.

«Все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними», — приводит ее слова Telegram-канал Mash.

Занабенд призвала всем вместе помолиться за ее мужа, чтобы его отпустили невредимым. Она попросила поддержки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что не располагает соответствующей информацией и не может ничего сказать про задержание Варданяна.

Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее «антитеррористическими мероприятиями локального характера». В Ереване, в свою очередь, действия правительства Азербайджана расценили как агрессию. Уже на следующий день, при содействии российских миротворцев, стороны пришли к перемирию, договорившись о прекращении боевых действий.

В регионе началось массовое переселение. Этнические армяне стараются попасть в Армению. В Ереване подтвердили, что уже 42,5 тысячи человек прибыли из НРК в страну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Карабахе уточнили число погибших при взрыве на складе с топливом.