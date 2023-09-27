Копия мамы: Дмитрий Шепелев вывел в свет десятилетнего сына Жанны Фриске

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 11 0

Дмитрий Шепелев вывел в свет десятилетнего сына Жанны Фриске

Копия мамы: Дмитрий Шепелев вывел в свет десятилетнего сына Жанны Фриске

Фото: 5-tv.ru

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Наследник певицы появился вместе с отцом на премьере сериала «Плакса».

Телеведущий Дмитрий Шепелев вывел в свет десятилетнего сына Платона от Жанны Фриске. Певица умерла на 41-м году жизни в 2015 году после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга.

Наследник певицы появился вместе с отцом на премьере сериала «Плакса», которая прошла в кинотеатре «Художественный». Гости мероприятия заметили, что Платон — копия мамы.

К слову, «музыкальные» гены передались Платону от матери. Мальчик давно увлекается роком и обучается музыке, периодически хвалясь своими достижениями в социальных сетях. Недавно он опубликовал видео и исполнением песни ню-метал-группы Slipknot.

Через два года после смерти возлюбленной Шепелев начал встречаться с дизайнером Екатериной Тулуповой. В 2021 году у пары родился сын Тихон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, ем для сына Фриске обернется отсутствие общения с родными.

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